Четыре пачки мороженого стоят 24 р Сколько стоят пять таких же пачек мором жженого девять пачек шестнадцать пачек
Математика
Четыре пачки мороженого стоят 24 р Сколько стоят пять таких же пачек мором жженого девять пачек шестнадцать пачек
Ответ(ы):
Гость:
Если 4 пачки мороженого стоят 24 рубля, то одна такая пачка стоит 24/4=6 руб. Значит пять пачек стоят 5*6=30 руб. девять пачек - 9*6=54 руб. шестнадцать - 16*6=96 руб.
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