5. Установите соответствие: А) остров; 1) Лабрадор; Б) полуостров; 2) Дрейка; В) пролив; 3) Кергелен; Г) залив; 4) Бенгальский.
География
5. Установите соответствие: А) остров; 1) Лабрадор; Б) полуостров; 2) Дрейка; В) пролив; 3) Кергелен; Г) залив; 4) Бенгальский.
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Гость:
Остров Кергелен, полуостров Лабрадор, Бенгальский залив, пролив Дрейка
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