5. Установите соответствие: А) остров; 1) Лабрадор; Б) полуостров; 2) Дрейка; В) пролив; 3) Кергелен; Г) залив; 4) Бенгальский.

География

5. Установите соответствие: А) остров; 1) Лабрадор; Б) полуостров; 2) Дрейка; В) пролив; 3) Кергелен; Г) залив; 4) Бенгальский.

Автор: Гость