Придумай веселую историю из жизни животного
Литература
Придумай веселую историю из жизни животного
Ответ(ы):
Гость:
Если у тебя нет животного, набери рассказы(смешные)о животных в интернете!! Или придумай историю! Но для начала попроси о помощи Родителей!! И мне кажется ты обязательно получишь огромную !!5
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