Оля прочитала книгу за три дня. В первый день она прочитала 60 страниц, что составило 0,15 всей книги, во второй день-0,25 всей книги, а остальное – в третий день. Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день
Математика
Оля прочитала книгу за три дня. В первый день она прочитала 60 страниц, что составило 0,15 всей книги, во второй день-0,25 всей книги, а остальное – в третий день. Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день
Ответ(ы):
Гость:
60:15=4 4*25=100 4*100=400 400-(100+60)=400-160=240 (стр.)-прочла Оля в третий день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два катера и встретил??сь через 5 часов. Какой катер находился в пути до встречи дольше,...
Русский язык
Употребление некоторых слов в речи вызывает затруднения, не так ли?Антон дал Мише сто рублей, а тот обещал вернуть через два дня. Какое(-ие) из эти...
Математика