Оля прочитала книгу за три дня. В первый день она прочитала 60 страниц, что составило 0,15 всей книги, во второй день-0,25 всей книги, а остальное – в третий день. Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день

Математика

Оля прочитала книгу за три дня. В первый день она прочитала 60 страниц, что составило 0,15 всей книги, во второй день-0,25 всей книги, а остальное – в третий день. Сколько страниц прочитала Оля во второй и третий день

Автор: Гость