Переведите, пожалуйста!) Я живу в районе Красная Пресня, который находится на окра??не города. Живу я здесь почти всю свою жизнь, целых 16 лет! Этот район города не богат разнообразием магазинов, обычно приходится ехать в город...

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Переведите, пожалуйста!) Я живу в районе Красная Пресня, который находится на окра??не города. Живу я здесь почти всю свою жизнь, целых 16 лет! Этот район города не богат разнообразием магазинов, обычно приходится ехать в город. Школа, в которой я учусь, также находится далеко от дома. Но все же мне нравится место, где я живу. Атмосфера нашего небольшого района довольно приятная, каждый день я встречаю знакомых, с которыми можно приятно поговорить или просто пожелать друг другу доброго утра. Несмотря на то, что центр города находится относительно недалеко, в нашем районе нет такой суматохи, а в нескольких минутах ходьбы находится лес, что дает не только приятный вид, но и свежий воздух.

Автор: Гость