Четырехугольник ABCD задан координатами своих вершин A(-1,1) B(3,3) C(2,-2) D(-2,-1). Найдите синус угла между его диагоналями.
Геометрия
Четырехугольник ABCD задан координатами своих вершин A(-1,1) B(3,3) C(2,-2) D(-2,-1). Найдите синус угла между его диагоналями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(AC)=(3;-3) (BD)=(-5;-4) |AC|=3sqrt(2) |BD|=sqrt(41) (AC)(BD)=(-15+12)=-3 cosx=-3/3sqrt(2)*sqrt(41)=-sqrt(82)/82 sinx=sqrt(1-82/82^2)=-9sqrt(82)/82 или так [(AC)(BD)]=-27 sinx=-27/3sqrt(2)sqrt(41)=-9sqrt(82)/82
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