морфологический разбор местоимения
Русский язык
морфологический разбор местоимения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЕСТОИМЕНИЕ Я I. Указывает на предмет. (Кто?) Я II. Н.Ф.-я 1.Пост. призн.-личное, 1лицо 2.Непост. призн.-в ед., ч., Им.п. III.В предложении подлежащее.
Гость:
С него - местоимение, н.ф. - он, личное, 3-го лица, мужского рода, в родительном падеже, единственном числе, обстоятельство места.
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