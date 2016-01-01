Четырехзначное число считается интересным, если его сумма цифр равна удвоенной р??зности между 2016 и самим числом. Найти все интересные числа

Гость: Гость:

"Не во всех столбцах не все клетки черные" р а в н о с и л ь н о "Не во всех столбцах есть белые клетки" Значит в каких-то столбцах должны быть ТОЛЬКО чёрные клетки. При этом, например, комбинация: Ч Б Б Ч Б Ч Ч Б Б – удовлетворительная, здесь "не во всех столбцах есть белые клетки" значит утверждения (б), (г) и (д) – ложные. Комбинация: Ч Б Б Ч Б Ч Ч Ч Б – тоже удовлетворительная, здесь "не во всех столбцах есть белые клетки" значит утверждение (в) – ложное. Поскольку не во всех столбцах есть белые клетки, то значит в каком-то столбце белых клеток – нет, стало быть всегда будет такой столбец, в котором нет белых клеток, т.е. ЧЁРНЫЙ стобец, а поэтому, утверждение (а) – ВЕРНОЕ. О т в е т : (а) есть столбец из черных клеток.