У Петра есть 49 синих бусин и одна красная. Сколько синих бусин нужно убратб, что ср??ди оставшихся синие составляли 90%?

Математика

У Петра есть 49 синих бусин и одна красная. Сколько синих бусин нужно убратб, что ср??ди оставшихся синие составляли 90%?

Автор: Гость