У Петра есть 49 синих бусин и одна красная. Сколько синих бусин нужно убратб, что ср??ди оставшихся синие составляли 90%?

Математика
У Петра есть 49 синих бусин и одна красная. Сколько синих бусин нужно убратб, что ср??ди оставшихся синие составляли 90%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если синих останется 90%, то красных будет 10% 10% = 1 бусина 90% = 9 бусин 49 бусин - 9 = 40 бусин Надо убрать 40 синих бусин
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