Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как решать такие уравнения?)
Математика
Как решать такие уравнения?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4/3x²=-12 x²=-12*(-3/4) x²=9 x=3
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
(х+4)(х-3)=0 Помогите решить!
Ответить
Литература
Какого отношение Льва Николаевича Толстого к войне?
Ответить
Русский язык
В слове всех буква в мягкая или твердая
Ответить
Русский язык
Сделать морфологический разбор местоимений"это" и "его"
Ответить
Математика
Корень от 10 помогите
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск