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(х+4)(х-3)=0 Помогите решить!
Математика
(х+4)(х-3)=0 Помогите решить!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-3x+4x-12=0; x^2+x-12=0; потом по дискриминанту х=3,х=4
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