Чи можна заповнити цілими числами таблицю 6х6 так, щоб сума всіх чисел у кожному кв??драті 3х3 цієї таблиці дорівнювала 2016, а сума всіх чисел у кожному квадраті 5х5 дорівнювала 2015?

Алгебра

Чи можна заповнити цілими числами таблицю 6х6 так, щоб сума всіх чисел у кожному кв??драті 3х3 цієї таблиці дорівнювала 2016, а сума всіх чисел у кожному квадраті 5х5 дорівнювала 2015?

Автор: Гость