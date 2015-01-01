Чи можна заповнити цілими числами таблицю 6х6 так, щоб сума всіх чисел у кожному кв??драті 3х3 цієї таблиці дорівнювала 2016, а сума всіх чисел у кожному квадраті 5х5 дорівнювала 2015?
Алгебра
Чи можна заповнити цілими числами таблицю 6х6 так, щоб сума всіх чисел у кожному кв??драті 3х3 цієї таблиці дорівнювала 2016, а сума всіх чисел у кожному квадраті 5х5 дорівнювала 2015?
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Sjhhfvvgss47tttttt46skkkfff
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