Определить падеж имён существительных .обозначьте окончания. Торопился на праздник. спускался по лестнице.
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Определить падеж имён существительных .обозначьте окончания. Торопился на праздник. спускался по лестнице.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винит. пад. - на праздник[] дател. пад. - по лестниц[е]
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