Морфологический разбор, слова грызёт от слова белка
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Морфологический разбор, слова грызёт от слова белка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грызет- глагол, ( Что делает ? ). Н.ф. - грызть. Пост.: несов.в., перех., невозврат. Непост .: наст. вр., ед.ч. , 3 лицо, изъявит. накл. Сказуемое ( чаще всего, нужен контекст).
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