Морфологический разбор, слова грызёт от слова белка

Гость: Гость:

Грызет- глагол, ( Что делает ? ). Н.ф. - грызть. Пост.: несов.в., перех., невозврат. Непост .: наст. вр., ед.ч. , 3 лицо, изъявит. накл. Сказуемое ( чаще всего, нужен контекст).