Фонетический разбор хлеб

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Фонетический разбор хлеб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб- (хлэп) В слове хлеб: слогов—1 (хлеб), букв—4, звуков—4: (х)- согл. непарный глухой, парный твёрд. (л)- согл, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий (э)гласный (п)согл. парный глухой, парный твёрд.
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