Прошу помогите Первые классовые общества появились? Выберите один ответ: a. в Е??ропе и Азии b. в Австралии и Океании. c. в Северной Америке d. в Европе e. в Азии и Северной Африке Полис в Древней Греции – это: Выберит...

История

Прошу помогите Первые классовые общества появились? Выберите один ответ: a. в Е??ропе и Азии b. в Австралии и Океании. c. в Северной Америке d. в Европе e. в Азии и Северной Африке Полис в Древней Греции – это: Выберите один ответ: a. земельный надел b. страховой агент c. прибор для определения полюсов d. документ о страховке e. город-государство Понятие «рабовладельческое общество» говорит о том, что в нём появились: Выберите один ответ: a. Феодалы и крестьяне b. Капиталисты и рабочие c. Рабовладельцы и рабы d. Первобытные люди Самые древние летописи, дошедшие до нас, были записаны по приказу: Выберите один ответ: a. Египетских фараонов b. Вавилонских царей c. Римских императоров d. Персидских царей Самый крупный храм в Риме: Выберите один ответ: a. Палатин b. Парфенон c. Колизей d. храм Аполлона e. Пантеон Хаммурапи был царём: Выберите один ответ: a. Греции b. Рима c. Ассирии d. Вавилона

