Помогите придумать 5 предложений о зиме с использованием олицетворения и сравнен??я. Большое спасибо!!!

Гость: Гость:

Зима очень холодная,как лед Зимой очень красиво,снег ложиться,снежинки падают на ресницы. Зима-мое любимое время года,ведь можно погулять,поиграть в снежки и покататься на коньках Снежинки зимой пушистые,как пух Зима-очень красивое время года. (придумала сама)