Помогите придумать 5 предложений о зиме с использованием олицетворения и сравнен??я. Большое спасибо!!!

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Помогите придумать 5 предложений о зиме с использованием олицетворения и сравнен??я. Большое спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима очень холодная,как лед Зимой очень красиво,снег ложиться,снежинки падают на ресницы. Зима-мое любимое время года,ведь можно погулять,поиграть в снежки и покататься на коньках Снежинки зимой пушистые,как пух Зима-очень красивое время года. (придумала сама)
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