Після підписання Брестського мирного договору з Росією німецьке командування от??имало можливість використати всі свої сили на Заході . Здавалося , тепер ситуація у війні о винна була докорінно змінитися на користь Німеччини. Ч...

История

Після підписання Брестського мирного договору з Росією німецьке командування от??имало можливість використати всі свої сили на Заході . Здавалося , тепер ситуація у війні о винна була докорінно змінитися на користь Німеччини. Чому цього не сталося ? Будь ласка, допоможіть, дуже потрібно

Автор: Гость