Після підписання Брестського мирного договору з Росією німецьке командування от??имало можливість використати всі свої сили на Заході . Здавалося , тепер ситуація у війні о винна була докорінно змінитися на користь Німеччини. Ч...
История
Після підписання Брестського мирного договору з Росією німецьке командування от??имало можливість використати всі свої сили на Заході . Здавалося , тепер ситуація у війні о винна була докорінно змінитися на користь Німеччини. Чому цього не сталося ? Будь ласка, допоможіть, дуже потрібно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блин не помню помогла бы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите массу тела,уравновешенного на рычажных весах набором гирь:50г,10г,5г,500мг,20мг.Выразите массу тела в СИ
Русский язык
Сделать полный синтаксический разбор предложения: Камышовая крутая крыша против??положного дома блестела в лучах спускающегося солнца.
Русский язык
Математика
За 15 днів кравець має пошити 30 костюмів.Щодня вона шила на 1 костюм більше.На скіль??и днів ранійше вона виконає завдання. Записати рівнянням
Русский язык