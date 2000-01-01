За 15 днів кравець має пошити 30 костюмів.Щодня вона шила на 1 костюм більше.На скіль??и днів ранійше вона виконає завдання. Записати рівнянням

Математика

За 15 днів кравець має пошити 30 костюмів.Щодня вона шила на 1 костюм більше.На скіль??и днів ранійше вона виконає завдання. Записати рівнянням

Автор: Гость