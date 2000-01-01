За 15 днів кравець має пошити 30 костюмів.Щодня вона шила на 1 костюм більше.На скіль??и днів ранійше вона виконає завдання. Записати рівнянням
Математика
За 15 днів кравець має пошити 30 костюмів.Щодня вона шила на 1 костюм більше.На скіль??и днів ранійше вона виконає завдання. Записати рівнянням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кост. - мала шити щодня (х+1) кост.- шила щодня 15(х+1)=30 15х+15=30 15х=30-15 15х=15 х=15:15 х=1(кост.) - мала шити 1+1=2(кост) - шила щодня 30:2=15(днів) - пошила костюми 30-15=15(днів) Відповідь: на 15 днів раніше швачка виконає завдання.
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