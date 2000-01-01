Фонетический разбор слова хлеб
Русский язык
Фонетический разбор слова хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб, 5 букв, 5 звуков, 1 слог. х(х)-согласный, глухой, твёрдый, непарный. л(л*)-согласный, глухой, мягкий, непарный. е(э)-гласный, ударный б(п)-согласный, глухой, твёрдый, парный(б)
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