Хватит ли предпринемателю 2000 руб чтобы сделать следующие покупки : мука за 596 руб сахар за 653 руб молоко за 386 руб

Математика
Хватит ли предпринемателю 2000 руб чтобы сделать следующие покупки : мука за 596 руб сахар за 653 руб молоко за 386 руб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хватит, поскольку: 2000 - (596+653+386)= 365 (руб.) - останется.
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