Хватит ли предпринемателю 2000 руб чтобы сделать следующие покупки : мука за 596 руб сахар за 653 руб молоко за 386 руб

Математика

Хватит ли предпринемателю 2000 руб чтобы сделать следующие покупки : мука за 596 руб сахар за 653 руб молоко за 386 руб

Автор: Гость