Морфологический разбор слова грызёт
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Морфологический разбор слова грызёт
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Грызёт—глагол (личная форма): несовершенный вид, переходный единственное число, 3 лицо, настоящее время, изъявительное наклонение
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