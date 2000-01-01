Сделать полный синтаксический разбор предложения: Камышовая крутая крыша против??положного дома блестела в лучах спускающегося солнца.
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Сделать полный синтаксический разбор предложения: Камышовая крутая крыша против??положного дома блестела в лучах спускающегося солнца.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца.(повест,невоскл,прост,двусост ,прям.порядок,распр , ослож. однород.чл.пред.) [-=] Вроде так
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