В каком из следущих чисел произведение цифр больше чем сумму чисел 112 222 307

Математика
В каком из следущих чисел произведение цифр больше чем сумму чисел 112 222 307
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+1+2= 4 2+2+2= 6 3+0+7=10  1*1*2=2 2*2*2=8 3*0*7=7  ответ:222
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