Решите пожалуйста уравнение под буквой е) с решением по действием

Математика
Решите пожалуйста уравнение под буквой е) с решением по действием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задано уравнение. Как его можно решать "по действиям" ??? Могу расписать методику решения по этапам. у   +   5/7   -  1/8   =  2/3   -  1/14 приведем дроби в левой и правой части к одному знаменателю: у +   (5*8)/(7*8)     -   (1*7)/(8*7)  =  (2*14)/(3*14)  -   (1*3)/(14*3) упростим  уравнение ( приведем подобные слагаемые): у   + 40/56   -   7/56  =  28/42     -   3/42  у  +   (40-7)/56   =  (28-3)/42 у  +   33/56   =  25/42 действуем по правилу начальной школы: чтобы найти неизвестное слагаемое (у) нужно из суммы (25/42) вычесть известное                   слагаемое (33/56). у= 25/42   -  33/56   приведем дроби к одинаковому знаменателю: у= 100/168   -  99/168 = (100-99)/168 ответ:  у=  1/168 проверим, подставим в уравнение значение у=1/168 : 1/168   +  5/7    -  1/8  = 2/3   -  1/14 1/168  +   120/168   -   21/168  =  28/42  -   3/42 (1+120  - 21) /168    =   25/42 100/168 =  25/42 сократим дробь  100/168   на  4 : 25/42   =  25/42
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