Решите пожалуйста уравнение под буквой е) с решением по действием

Гость: Гость:

Задано уравнение. Как его можно решать "по действиям" ??? Могу расписать методику решения по этапам. у + 5/7 - 1/8 = 2/3 - 1/14 приведем дроби в левой и правой части к одному знаменателю: у + (5*8)/(7*8) - (1*7)/(8*7) = (2*14)/(3*14) - (1*3)/(14*3) упростим уравнение ( приведем подобные слагаемые): у + 40/56 - 7/56 = 28/42 - 3/42 у + (40-7)/56 = (28-3)/42 у + 33/56 = 25/42 действуем по правилу начальной школы: чтобы найти неизвестное слагаемое (у) нужно из суммы (25/42) вычесть известное слагаемое (33/56). у= 25/42 - 33/56 приведем дроби к одинаковому знаменателю: у= 100/168 - 99/168 = (100-99)/168 ответ: у= 1/168 проверим, подставим в уравнение значение у=1/168 : 1/168 + 5/7 - 1/8 = 2/3 - 1/14 1/168 + 120/168 - 21/168 = 28/42 - 3/42 (1+120 - 21) /168 = 25/42 100/168 = 25/42 сократим дробь 100/168 на 4 : 25/42 = 25/42