Как складывались международные отношения 18в

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Достаточно проблемно. 1789 год - революция во Франции, резкая реакция России. Обрываются отношения между странами, запрещается ввоз пропаганды. Россия прекратила все отношения,запретила ввоз революционной литературы. Потом были попытки создать союз против Франции, но шаткие и сложные. Франция к концу века обещает поддержку Турции, выступающей против России. Русская власть воевать не хочет, но приходится. Турки отброшены, Франция ослаблена. Сложилась коалиция стран против Франции только к 1797 году - вошли Австрия, Турция, Англия, Неаполитанское королевство и Россия. В начале XIX они помогают сдерживать натиск Франции, ориентированной на захват земель.