Надо написать программу на с++ Помогите пожалууйста

Информатика
Надо написать программу на с++ Помогите пожалууйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же на сайте Дистанционной подготовки по информатике?  Тогда почему бы не попробовать войти на сайт и посмотреть разбор задания?)
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