С существительным здание оставьте четыре предложения, употребив его в роли подле??ащего, сказуемого, дополнения, обстоятельства.
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С существительным здание оставьте четыре предложения, употребив его в роли подле??ащего, сказуемого, дополнения, обстоятельства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас в городе построили новое здание. (дополнение) Здание правительства нашего края очень большое. (подлежащее) В здании почты очень тесно) ( обстоятельство) Сказуемое я не знаю...)
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