Чи можно 18-кутник поділити на 15 трикутників? Будь ласка розпишіть детально довед??ння.

Геометрия
Чи можно 18-кутник поділити на 15 трикутників? Будь ласка розпишіть детально довед??ння.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А що тут доводить? дуже просто. наприклад, 4-кутник можна поділити мінімум на 2 трикутники                      5-кутник -........                                   -на 3 трикутники                       6-кутник -                                         - на 4                          .............                       18-кутник -                                      - на 18-2=16 трикутників  Так що - ні, не можна. Якщо таке доведення не задовольняє, тоді таке -  нехай можна поділити. Тоді сума кутів 18-кутника дорівнює (за формулою  180*(n-2)      )    180*(18-2)= 2880  якщо ми поділили на 15 трикутників, то так як сума кутів трикутника=180, то сума всіх кутів буде 180*15=  2700.     2700≠2880
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