Чи можно 18-кутник поділити на 15 трикутників? Будь ласка розпишіть детально довед??ння.

Гость: Гость:

А що тут доводить? дуже просто. наприклад, 4-кутник можна поділити мінімум на 2 трикутники 5-кутник -........ -на 3 трикутники 6-кутник - - на 4 ............. 18-кутник - - на 18-2=16 трикутників Так що - ні, не можна. Якщо таке доведення не задовольняє, тоді таке - нехай можна поділити. Тоді сума кутів 18-кутника дорівнює (за формулою 180*(n-2) ) 180*(18-2)= 2880 якщо ми поділили на 15 трикутників, то так як сума кутів трикутника=180, то сума всіх кутів буде 180*15= 2700. 2700≠2880