Провідміняти число: дві тисячі дев ятсот тридцять п ять Н Р Д З О М
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Провідміняти число: дві тисячі дев ятсот тридцять п ять Н Р Д З О М
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н-дві тисячі дев'ятсот тридцять п'ять р-двох тисяч дев'ятсот тридцять п'ять д-двом тясячам дев'ятсот тридцять п'ять з-дві тисячі дев'ятсот тридцять п'ять о-двома тисячами дев'ятсот тридцять п'ять м-(на)двох тисячах дев'ятсот тридцять п'ять
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