У чому проявляється народна мудрість у казці Летючий корабель

Литература
У чому проявляється народна мудрість у казці Летючий корабель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украинцам не отвечу ненавижу Украину
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дано: m(K2SO4)=17,4(г) m(BaCl2)=40.7(г) -------------------------- Найти в-ва в фильтрате
Ответить
Математика
На витрине магазина лежало 48 аудиокассет. Видеокассет было на 16 меньше, чем аудиокассет, а компакт дисков – в 4 раза больше, чем видеокассет. Как...
Ответить
История
Помогите написать эссе пожалуйста. Хочу ли я жить в русском серебряном веке? Почему?
Ответить
Биология
Установіть відповідність між структурами та рівнями організації живої матерії:А)Листяний ліс,Б)Конвалія травнева,В)Листок,Г)Хлорофіл 1) молекуляр...
Ответить
Физика
Что такое кристализация
Ответить