Укажите правельный ответ натрий фтор калий бром гелий аргон неон A преобладают г??логены B преобладают инертные газы C преобладают лужные металы D галогены инертные газы и лужные металы поровну

Химия
Укажите правельный ответ натрий фтор калий бром гелий аргон неон A преобладают г??логены B преобладают инертные газы C преобладают лужные металы D галогены инертные газы и лужные металы поровну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гелий аргон и неон - это инертные газы,калий и натрий металлы,а фтор и бром галогены. больше инертных газов
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