Срочно, пожалуйста. Трапеция KLMN с основаниями LM и KN вписана в окружность, центр которой лежит на KN. Диагональ LN =4, угол MNK=60°. Найти LM.
Геометрия
Срочно, пожалуйста. Трапеция KLMN с основаниями LM и KN вписана в окружность, центр которой лежит на KN. Диагональ LN =4, угол MNK=60°. Найти LM.
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