Срочно, пожалуйста. Трапеция KLMN с основаниями LM и KN вписана в окружность, центр которой лежит на KN. Диагональ LN =4, угол MNK=60°. Найти LM.

Геометрия

Срочно, пожалуйста. Трапеция KLMN с основаниями LM и KN вписана в окружность, центр которой лежит на KN. Диагональ LN =4, угол MNK=60°. Найти LM.

Автор: Гость