Какие моря омывали территорию России до 1690 года?

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Не смотря на большую площадь России её омывают всего 13 морей, 12 из которых принадлежат к трём океанам (Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический) и одно море-озеро, принадлежащее к внутреннему бессточному бассейну Евразии. Моря расположены на четырёх литосферных плитах (Евразийской, Северно-Американской, Охотоморской и Амурской). Все моря отличаются рядом природных признаков, таких как: происхождение, геологическое строение, рельеф и форма дна, глубина морских котловин, температура и др. Самая многочисленная группа морей, которые омывают Россию, принадлежит к Северному Ледовитому океану. В эту группу входят моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Баренцево, Чукотское и Белое. Они омывают Россию с севера. Примечательно то, что только Белое море является внутренним, все остальные моря являются материково-окраинными. Между морями Северного Ледовитого океана границы обозначаются островами и архипелагами (Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новая Земля, Шпицберген и др.), а там, где граница чётко не видна, её проводят мысленно. Общая площадь этих морей достигает 4,5 млн км^2, а средняя глубина всего-лишь 185 метров. Поскольку все эти моря находятся на шельфе материка, они все мелководны. Самое глубокое море - море Лаптевых. Его северная часть занимает край глубоководной котловины Нансена. Глубина моря в этом месте достигает 3385 метров. Благодаря этому, средняя глубина моря Лаптевых достигает 533 метров. Зимой его температура колеблется в районе от -0,8°С до +1,7°С, а летом от +0,8°С до +10°С. Второе почётное место занимает Баренцево море, максимальная глубина которого достигает 600 метров, а средняя глубина равняется всего-лишь 222 метрам. Третье место заняло Карское море. Хоть его максимальная глубина больше Баренцева моря и достигает 620 метров, его средняя глубина еле-еле дотягивает до 111 метров, что в 2 раза меньше, чем у Баренцева моря. Последние 3 места по глубине занимают: Белое (максимальная глубина - 350 метров, средняя глубина - 67 метров), Чукотское (максимальная глубина - 160 метров, средняя - 71 метр) и Восточно-Сибирское (максимальная глубина - 155 метров, средняя - 54 метра) моря.