Помогите решить номер 12 и 13

Математика
Помогите решить номер 12 и 13
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 12 A: R=4*( 2*2+2*4+ 0) - 0,01*4700 Б: R=4*( 2*1+2*2+ 0) - 0,01*2300 В: R=4*( 2*1+2*4+ 2) - 0,01*5400 Г: R=4*( 2*3+2*1+ 2) - 0,01*3700
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