Что или кто регулирует движение пешеходов на дороге
Обществознание
Что или кто регулирует движение пешеходов на дороге
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Гость:
Показатель места, где можно передвигаться по дороге пешеходам :зебра
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