Помогите!!!В низу задания!!!

Русский язык
Помогите!!!В низу задания!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На(предлог)поляне(сущ.), брусничным(прил.), стоял(глагол)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ученый с мировым именем иннокентий трясясь и подпрыгивая едет по дороге на велосипеде со скоростью 20 км/ч с какойскоростью двигается верхняя точка...
Ответить
История
Позначте назви, що їх вживали римські, візантійські та готські історики щодо давн??ослов'янських племінних об'єднань: А алани; Б болгари; В венеди;...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста, 100 баллов
Ответить
Окружающий мир
1) Каковы условия неживой природы В лесах России? 2) Какие в лесах России живые сущ??ства? 3) Какие взаимосвязи в природе?
Ответить
Алгебра
Tg((3п/2)-x)tg(п+x)-cos((п/2)+x)sin(п+x) упростите выражение
Ответить