Ученый с мировым именем иннокентий трясясь и подпрыгивая едет по дороге на велосипеде со скоростью 20 км/ч с какойскоростью двигается верхняя точка колеса велосипеда ученого?
Физика
Ученый с мировым именем иннокентий трясясь и подпрыгивая едет по дороге на велосипеде со скоростью 20 км/ч с какойскоростью двигается верхняя точка колеса велосипеда ученого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхняя т.колеса движется с той же скоростью.
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