Ученый с мировым именем иннокентий трясясь и подпрыгивая едет по дороге на велосипеде со скоростью 20 км/ч с какойскоростью двигается верхняя точка колеса велосипеда ученого?

Физика

Ученый с мировым именем иннокентий трясясь и подпрыгивая едет по дороге на велосипеде со скоростью 20 км/ч с какойскоростью двигается верхняя точка колеса велосипеда ученого?

Автор: Гость