Плиз помогите дам 57 баллов выберите рассказ скажите его название(рассказа) скажите героев(рассказа) автора(рассказа) чему учит этот рассказ плиз спочно
Литература
Плиз помогите дам 57 баллов выберите рассказ скажите его название(рассказа) скажите героев(рассказа) автора(рассказа) чему учит этот рассказ плиз спочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ "Выстрел" А.С.Пушкин Герои: Граф, графиня, офицеры, Сильвио В этом рассказе говорится о человеке, по имени Сильвио. О его жизни не кто нечего не знал. Он любил общаться с офицерами, устраивать с ними пиры. Однажды , при службе, он хотел подружиться с одним человеком, который вскорее стал его врагом. У них состоялась дуэль, на которую граф пришёл с фуражкой полной черешней. Но выстрел он не совершил. Он решил его сделать через некоторое время, когда он узнал о том, что у графа будет свадьба. Но через время, все узнали, какая луэль была на самом деле. Главная мысль в том, что нудно ьыть добрым и милосердным. Не нудно делать поспешных выводов о человеке, и прощать все грехи своих врагов
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