Плиз помогите дам 57 баллов выберите рассказ скажите его название(рассказа) скажите героев(рассказа) автора(рассказа) чему учит этот рассказ плиз спочно

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Рассказ "Выстрел" А.С.Пушкин Герои: Граф, графиня, офицеры, Сильвио В этом рассказе говорится о человеке, по имени Сильвио. О его жизни не кто нечего не знал. Он любил общаться с офицерами, устраивать с ними пиры. Однажды , при службе, он хотел подружиться с одним человеком, который вскорее стал его врагом. У них состоялась дуэль, на которую граф пришёл с фуражкой полной черешней. Но выстрел он не совершил. Он решил его сделать через некоторое время, когда он узнал о том, что у графа будет свадьба. Но через время, все узнали, какая луэль была на самом деле. Главная мысль в том, что нудно ьыть добрым и милосердным. Не нудно делать поспешных выводов о человеке, и прощать все грехи своих врагов