Плиз помогите дам 57 баллов выберите рассказ скажите его название(рассказа) скажите героев(рассказа) автора(рассказа) чему учит этот рассказ плиз спочно

Литература
Плиз помогите дам 57 баллов выберите рассказ скажите его название(рассказа) скажите героев(рассказа) автора(рассказа) чему учит этот рассказ плиз спочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ "Выстрел" А.С.Пушкин Герои: Граф, графиня, офицеры, Сильвио В этом рассказе говорится о человеке, по имени Сильвио. О его жизни не кто нечего не знал. Он любил общаться с офицерами, устраивать с ними пиры. Однажды , при службе, он хотел подружиться с одним человеком, который вскорее стал его врагом. У них состоялась дуэль, на которую граф пришёл с фуражкой полной черешней. Но выстрел он не совершил. Он решил его сделать через некоторое время, когда он узнал о том, что у графа будет свадьба. Но через время, все узнали, какая луэль была на самом деле. Главная мысль в том, что нудно ьыть добрым и милосердным. Не нудно делать поспешных выводов о человеке, и прощать все грехи своих врагов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите!!!В низу задания!!!
Ответить
Физика
Ученый с мировым именем иннокентий трясясь и подпрыгивая едет по дороге на велосипеде со скоростью 20 км/ч с какойскоростью двигается верхняя точка...
Ответить
История
Позначте назви, що їх вживали римські, візантійські та готські історики щодо давн??ослов'янських племінних об'єднань: А алани; Б болгари; В венеди;...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста, 100 баллов
Ответить
Окружающий мир
1) Каковы условия неживой природы В лесах России? 2) Какие в лесах России живые сущ??ства? 3) Какие взаимосвязи в природе?
Ответить