Объясните значение фразеологизмов. подберите к ним синонимы и антонимы . глаза на лоб лезут , мышиная возня, ни два ни полтора
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Объясните значение фразеологизмов. подберите к ним синонимы и антонимы . глаза на лоб лезут , мышиная возня, ни два ни полтора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза на лоб лезут-удивление мышиная возня-все крутятся,вертятся..)) ни два ни полтора-ни то,ни другое
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