Объясните значение фразеологизмов. подберите к ним синонимы и антонимы . глаза на лоб лезут , мышиная возня, ни два ни полтора

Русский язык

Объясните значение фразеологизмов. подберите к ним синонимы и антонимы . глаза на лоб лезут , мышиная возня, ни два ни полтора

Автор: Гость