Чем отличие от фильмом и книгой Остров сокровищ

Гость: Гость:

В фильме все кратко описано ,чтобы уложиться в формат времени просмотра.А в книге более подробно,с интересным описанием сцен.В фильме ты смотришь на экран и видишь главных героев,которых играют актеры,а читая книгу,твое воображение само рисует в твоей голове захватывающий сюжет .