Чем отличие от фильмом и книгой Остров сокровищ
Литература
Чем отличие от фильмом и книгой Остров сокровищ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В фильме все кратко описано ,чтобы уложиться в формат времени просмотра.А в книге более подробно,с интересным описанием сцен.В фильме ты смотришь на экран и видишь главных героев,которых играют актеры,а читая книгу,твое воображение само рисует в твоей голове захватывающий сюжет .
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