Цитатний опис ребеки??
Литература
Цитатний опис ребеки??
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Ребекка — неординарний образ,вона і сильна і слабка, в ній поєднана зовнішня та внутрішня краса. Мета Ребеки — допомагати іншим, підтримувати слабких. Риси характеру Ребекки Щирість і готовність до самопожертви. Надзвичайна мужність і витримка. Уміння вірити та сподіватися на краще. Ребекка надзвичайно сильна в душі, вона може скоритися долі (вірність традиціям батьків, нерозділене кохання).
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