Что такое кристализация
Физика
Что такое кристализация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое с образованием кристаллов.
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