Відредагуйте речення : Зібрали урожай із тисяча семиста п*ятдесятьох шести гектарів. поступаючі до коледжу здають наступні документи. У хворої різка біль в області серця, запишіть її на УЗІ. Вона носить прізвище чоловіка. Діти...
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Відредагуйте речення : Зібрали урожай із тисяча семиста п*ятдесятьох шести гектарів. поступаючі до коледжу здають наступні документи. У хворої різка біль в області серця, запишіть її на УЗІ. Вона носить прізвище чоловіка. Діти знаходились на площадці, біля качелі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зібрали урожай із тисячі семиста п*ятдесяти шести гектарів. Вступаючі до коледжу подають наступні документи. У хворої різкий біль в області серця, запишіть її на УЗД. Діти знаходились на майданчику, біля гойдалки. А ось про це речення не впевнена: Вона має прізвище чоловіка.
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