Антонім до слова брати участь

Українська мова
Антонім до слова брати участь
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Гость:
Відпочивати ловити гави соататстстпдатппсьстстмтмтмтмтмь
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