Найти область определения функции . y=√(x^2-x)/1-x^2 ; y=√(x^2-x)/1-x^2 ;

Гость: Гость:

1. Знаменатель не должен равняться 0. 1 - х² ≠ 0 или х ≠ +/- 1. 2. Под корнем должно быть положительное число. √(х²-1) ≥0 или х≥ 1. Объединяем и получаем ОТВЕТ х> 1 Именно просто больше и не равно 1.