Найти область определения функции . y=√(x^2-x)/1-x^2 ; y=√(x^2-x)/1-x^2 ;
Математика
Найти область определения функции . y=√(x^2-x)/1-x^2 ; y=√(x^2-x)/1-x^2 ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Знаменатель не должен равняться 0. 1 - х² ≠ 0 или х ≠ +/- 1. 2. Под корнем должно быть положительное число. √(х²-1) ≥0 или х≥ 1. Объединяем и получаем ОТВЕТ х> 1 Именно просто больше и не равно 1.
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