Допоможіть мені нема чимось занятися но на компюторі неможна і на телікі і на ноутом і за планшетом шо робити?

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Допоможіть мені нема чимось занятися но на компюторі неможна і на телікі і на ноутом і за планшетом шо робити?

Автор: Гость