Допоможіть мені нема чимось занятися но на компюторі неможна і на телікі і на ноутом і за планшетом шо робити?

Українська мова
Допоможіть мені нема чимось занятися но на компюторі неможна і на телікі і на ноутом і за планшетом шо робити?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почитай хорошу книгу, або піди на прогулянку на двір. Можиш прикрасити будинок а осінньому стилі та зробити генеральне прибирання))
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