Дано: m(K2SO4)=17,4(г) m(BaCl2)=40.7(г) -------------------------- Найти в-ва в фильтрате

Гость: Гость:

Решение:K2SO4+BaCl2=BaSO4+2KCl 1)ОТ МАССЫ ИДЕМ НА КОЛИЧЕСТВО: n(BaCl2)=40.7/208.4=0.2 МОЛЬ Mr(BaCl2)=71+133.4=208.4 ГР/МОЛЬ 2)ОТ МАССЫ ИДЕМ НА КОЛИЧЕСТВО: n(K2SO4)=17.4/174=0.1 МОЛЬ Mr(K2SO4)=32+64+133.4=174 ГР/МОЛЬ 3)n(K2SO4) МЕНЬШЕ n(BaCl2).ЗНАЧИТ BaCl В ИЗБЫТКЕ, ТОГДА СЧИТАЕМ ПО НЕДОСТАТКУ. 4)n(K2SO4)=2n(KCl)=0.2 МОЛЬ n(K2SO4)=n(BaSO4)=0.1 моль 5) от количества идем к массе: m(KCl)=74.5*0.2=15.9 грамм Mr(KCl)=39+35.5=74.5 гр/моль 6)m(BaSO4)=0.1*230=23 грамма Mr(BaSO4)=230 гр/моль Ответ: m(KCl)=15.9 грамм m(BaSO4)=23 грамма.