Помогите написать эссе пожалуйста. Хочу ли я жить в русском серебряном веке? Почему?

Гость: Гость:

Нет, если кратко серебряный века это начало двадцатого века и всё, что творилось с людьми это войны(Русско-японская, Первая мировая), революция, разлом в обществе(гражданская война), голод(вызванный первой мировой+продразвёрстка). Если только взять статистику только по Первой мировой 12млн человек(8погибло или не найдены, 4 ранено) и это только по одному эпизоду, плюс если к этому прибавить голод(20млн), и это только часть. P.S. Забыл ещё громадную вспышки испанки в1912г.(разновидность гриппа).