Помогите написать эссе пожалуйста. Хочу ли я жить в русском серебряном веке? Почему?
История
Помогите написать эссе пожалуйста. Хочу ли я жить в русском серебряном веке? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, если кратко серебряный века это начало двадцатого века и всё, что творилось с людьми это войны(Русско-японская, Первая мировая), революция, разлом в обществе(гражданская война), голод(вызванный первой мировой+продразвёрстка). Если только взять статистику только по Первой мировой 12млн человек(8погибло или не найдены, 4 ранено) и это только по одному эпизоду, плюс если к этому прибавить голод(20млн), и это только часть. P.S. Забыл ещё громадную вспышки испанки в1912г.(разновидность гриппа).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Установіть відповідність між структурами та рівнями організації живої матерії:А)Листяний ліс,Б)Конвалія травнева,В)Листок,Г)Хлорофіл 1) молекуляр...
Физика
Химия
Укажите правельный ответ натрий фтор калий бром гелий аргон неон A преобладают г??логены B преобладают инертные газы C преобладают лужные мет...
Українська мова
Допоможіть мені нема чимось занятися но на компюторі неможна і на телікі і на ноутом і за планшетом шо робити?
Українська мова