Установіть відповідність між структурами та рівнями організації живої матерії:А)Листяний ліс,Б)Конвалія травнева,В)Листок,Г)Хлорофіл 1) молекулярний 2)клітиний 3)органний 4)організмовий 5(екосистемний поможіть будь ласкаа

Биология

Установіть відповідність між структурами та рівнями організації живої матерії:А)Листяний ліс,Б)Конвалія травнева,В)Листок,Г)Хлорофіл 1) молекулярний 2)клітиний 3)органний 4)організмовий 5(екосистемний поможіть будь ласкаа

Автор: Гость